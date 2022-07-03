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Белгородский губернатор обвинил Украину в гибели ее граждан на территории России

Губернатор Гладков назвал «верхом цинизма» Киева гибель украинцев при обстреле Белгорода

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Киев в гибели трех граждан Украины при обстреле города. Заявление главы региона опубликовано в его официальном Telegram-канале.

«То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории Российской Федерации. И это — абсолютный верх цинизма, которого достигла Украина в своих действиях», — сказал он.

Один из местных жителей ранее также рассказывал, что погибшие приехали из Харькова.

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Гладков уточнил, что, по его данным, погибли четыре человека, а не пять, как сообщалось ранее. Один из погибших — гражданин России. Власти выплатят семье три миллиона рублей из резервного фонда и постараются сделать это до конца следующей недели.

Глава региона добавил, что также пострадали четыре человека, один из них ребенок. Он отметил, что пострадавшие получат по 500 тысяч рублей из областного бюджета, а затем их по желанию отправят в санаторий, когда это станет возможно. Также налажена договоренность при необходимости отправить раненых на лечение в Москву, однако пока это не требуется и их жизни ничего не угрожает.

В ночь на 3 июля жители Белгорода услышали взрывы. Днем официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Киев совершил преднамеренный удар по городу ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Российская система ПВО разрушила их, обломки одной из ракет упали на жилой дом.

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Сергей Истомин
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