Житель Белгорода рассказал о погибших после обстрела со стороны Украины
Житель Белгорода: погибшие при обстреле со стороны Украины приехали из Харькова
Семья, погибшая при обстреле Белгорода со стороны Украины, приехала в город из Харькова. Об этом рассказал местный житель Алексей Русанов в разговоре с РИА Новости.
По его словам, один из снарядов попал во флигель, в котором и ночевала погибшая семья — сын, теща и сестра.
«Грянул выстрел, флигель этот разворотило», — сказал мужчина.
Русанов добавил, что в момент взрыва они с супругой спали, однако успели выбежать. Пожар начался с угла дома и к моменту приезда пожарных начала гореть крыша здания. Мужчина уточнил, что флигель был построен на двух хозяев и в проживали его сын и невестка, но в ту ночь они ночевали в другом месте.