Житель Белгорода рассказал о погибших после обстрела со стороны Украины

Житель Белгорода: погибшие при обстреле со стороны Украины приехали из Харькова

Семья, погибшая при обстреле Белгорода со стороны Украины, приехала в город из Харькова. Об этом рассказал местный житель Алексей Русанов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, один из снарядов попал во флигель, в котором и ночевала погибшая семья — сын, теща и сестра.

«Грянул выстрел, флигель этот разворотило», — сказал мужчина.

Русанов добавил, что в момент взрыва они с супругой спали, однако успели выбежать. Пожар начался с угла дома и к моменту приезда пожарных начала гореть крыша здания. Мужчина уточнил, что флигель был построен на двух хозяев и в проживали его сын и невестка, но в ту ночь они ночевали в другом месте.