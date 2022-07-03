Нападения акул на людей прокомментировали в Генконсульстве России

Генконсульство РФ призвало россиян сохранять бдительность в при нахождении в море в Египте

Генконсульство России в Хургаде прокомментировало участившиеся случаи нападения акул на туристов в Египте. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

В сообщении дипведомства говорится, что россиянам стоит сохранять бдительность при нахождении в воде, а также соблюдать все запреты египетских властей касательно рыбалки и дайвинга в открытом море. Кроме того, граждан призвали следовать правилам гостиниц, а также реагировать на сигналы береговой охраны и выходить на сушу.

Ранее отдыхающий в Египте россиянин раскрыл подробности нападения акулы-людоеда на туристку. Он рассказал, что незадолго до произошедшего акулу видели возле пирса. После того как хищник напал на туристку, люди забрались на коралловые рифы и начали звать на помощь. При этом пляжные спасатели потребовали от отдыхающих вплавь добраться до пирса. Более того, они проигнорировали крики об опасности.

О том, что акула напала на гражданку Австрии в Хургаде, стало известно 1 июля. Рыба откусила женщине руку и ногу. Туристка была госпитализирована, однако позже она скончалась. В связи с произошедшим на три дня были запрещены дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахль Хашиш до Макади Бей.