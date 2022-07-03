Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Эгейском море произошел инцидент с подлодкой греческих ВМС

Militair: в Эгейском море произошел инцидент с подводной лодкой ВМС Греции «Пипинос»

Фото: Shutterstock

В Эгейском море произошел инцидент с подводной лодкой Военно-морских сил (ВМС) Греции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на греческий сайт militair.gr, специализирующийся на военной тематике.

Как сообщает ресурс, инцидент произошел в начале июня этого года с подлодкой «Пипинос». Отмечается, что в результате случившегося пострадали несколько членов экипажа.

«Что пошло не так, выясняют эксперты, которые в первую очередь изучают возможные неполадки при продувке цистерн с балластом. Возможность человеческой ошибки исключена», — говорится в публикации.

Также сайт обратил внимание, что Генеральный штаб ВМС Греции не предоставил никакой информации о произошедшем в Эгейском море.

Греческая подводная лодка «Пипинос», относящаяся к типу 214, была спущена на воду в октябре 2014 года. Четыре подлодки этого типа были заказаны Грецией у немецкого судостроительного концерна ThyssenKrupp Marine Systems. Их строительство затянулось и сопровождалось скандалами. Так, после испытаний первой лодки этой серии — «Папаниколис» — греческие военные объявили о несоответствии воздухонезависимой силовой установки техническим требованиям. Кроме того, они обнаружили ряд других технических неполадок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В Японии рассказали о способе вдвое снизить цену на российскую нефть
Российские военные уничтожили два украинских Су-25
В посольстве США в России удалили адрес на сайте после переименования площади
В Эгейском море произошел инцидент с подлодкой греческих ВМС
Ситуацию с автозапчастями в России оценили
Назван способ избежать покупки поддельных автозапчастей
В ЛНР заявили о критических потерях ВСУ
Певец Егор Крид попал в больницу
Стало известно об изменениях в обязанностях Елизаветы II
Адвокат задержанного хоккеиста Федотова опроверг его отправку в Североморск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.