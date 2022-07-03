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В граничащем с Россией регионом Финляндии захотели разместить базу НАТО

Yle: мэр финской Лаппеенранты Киммо Ярву захотел разместить базу НАТО в Южной Карелии

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву захотел разместить базу НАТО в Южной Карелии, которая граничит с Россией. Его слова передает издание Yle.

«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», — сказал Ярву. По его мнению, вступление Финляндии в НАТО подарит надежду региону, а также создаст чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что перспективное вступление Швеции и Финляндии в НАТО создаст реальную угрозу для страны. По словам дипломата, становясь членами альянса, Швеция и Финляндия «становятся объектами натовского планирования», то есть НАТО будет планировать операции с территории этих стран.

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Марина Совина
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