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Губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле Белгорода ребенка

Губернатор рассказал о сотрясении мозга у пострадавшего при обстреле Белгорода мальчика

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Пострадавший при обстреле Белгорода мальчик получил сотрясение мозга, контузию глазных яблок и легкие ссадины на лице. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале после посещения ребенка в больнице.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Прогноз врачей благоприятный, опасности для зрения нет. Так же, как нет необходимости перевода ребёнка в федеральный центр», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что по желанию родителей мальчика его готовы отправить в санаторий.

В ночь на 3 июля жители Белгорода услышали взрывы. Позднее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев нанес преднамеренные удары по Белгороду и Курску. При работе системы ПВО в Белгороде один из обломков ракеты, направленных с украинской стороны, попал в жилой дом.

Гладков сообщил, что погибли четыре человека, в том числе трое граждан Украины. Следственный комитет России заявил о гибели трех человек и исчезновении двух, в том числе ребенка. Ведомство возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»)».

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Сергей Истомин
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