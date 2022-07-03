МИД Британии не согласился с мнением Джонсона о Путине

Глава МИД Британии Трасс не согласилась с позицией премьера Джонсона о Путине и женщинах

МИД Британии не согласился с мнением премьер-министра Бориса Джонсона о том, что женщина-президент в России не начала бы начала спецоперацию на Украине. Несогласие с такой позицией глава ведомства Лиз Трасс выразила в интервью газете Journal du Dimanche, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, женщины обладают такой же способностью творить зло. По этой причине она не согласна с точкой зрения британского премьер-министра.

В конце июня Борис Джонсон заявил, что, если бы в России был президент женского пола, он не начал бы спецоперацию на Украине. Он также представил российского президента в образе женщины.

Российскому лидеру Владимиру Путину показалась фраза британского коллеги «не очень корректной». Он также напомнил про события из новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. «И вот женщина приняла решение о начале военных действий — где эти острова и где Британия? И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями», — сказал президент России.

Позднее рядом с посольством Великобритании в Москве появился плакат с изображением премьер-министра Соединенного Королевства в женской одежде и отсылкой к цитате про президента. К изображению политика на плакате приделали парик и синее платье.