Появилось видео лучших моментов UFC 276: Адесанья против Каннонье

Появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лас-Вегасе в ночь на 3 июля. Ролик доступен в сообществе UFC в VK.

В главном поединке вечера действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэл Адесанья встречался с претендентом Джаредом Каннонье. Новозеландец одержал победу единогласным решением судей и в пятый раз защитил титул.

В со-главном бою Алекс Волкановски победил Макса Холлоуэя единогласным решением. Это был третий поединок между соперниками.

Также в рамках главного карда Алекс Перейра оказался сильнее Шона Стриклэнда. Брайан Барбарена победил Робби Лоулера.