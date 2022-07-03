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Появилось видео лучших моментов UFC 276

Появилось видео лучших моментов UFC 276: Адесанья против Каннонье

Фото: страница «UFC» во «Вконтакте»

Появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лас-Вегасе в ночь на 3 июля. Ролик доступен в сообществе UFC в VK.

В главном поединке вечера действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэл Адесанья встречался с претендентом Джаредом Каннонье. Новозеландец одержал победу единогласным решением судей и в пятый раз защитил титул.

В со-главном бою Алекс Волкановски победил Макса Холлоуэя единогласным решением. Это был третий поединок между соперниками.

Также в рамках главного карда Алекс Перейра оказался сильнее Шона Стриклэнда. Брайан Барбарена победил Робби Лоулера.

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