Адвокат задержанного хоккеиста Федотова рассказал о его проблемах со здоровьем

Адвокат задержанного хоккеиста Ивана Федотова рассказал о проблемах игрока с позвоночником

Адвокат российского хоккейного вратаря Ивана Федотова Алексей Пономарев рассказал о проблемах спортсмена со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат спортсмена сообщил, что хоккеист предложил предоставить свидетельства о проблемах со здоровьем. У хоккеиста были документальные подтверждения проблем с позвоночником и стопами. По словам представителя 25-летнего голкипера, в военкомате данные свидетельства проигнорировали и намеревались отправить его для прохождения службы в воинскую часть.

Ранее отмечалось, что комментарий Пономарева об отправке хоккеиста в Североморск не соответствует действительности. Адвокат сообщил, что ему были приписаны эти свидетельства. Он заявил, что не имеет данных о местоположении спортсмена.

Ивана Федотова задержали 1 июля, после чего он был доставлен в военкомат. У спортсмена там случился приступ гастрита, и он был госпитализирован. Задержали спортсмена по подозрению в уклонении от службы в армии. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял ЦСКА.