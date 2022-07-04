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В Каракалпакстане задержали более 100 человек

В узбекском Каракалпакстане за нарушение комендантского часа задержали 110 человек

Фото: KUN.UZ / Reuters

В узбекской автономной республике Каракалпакстан задержали более 100 человек за нарушение комендантского часа, введенного после начала массовых протестов в регионе, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Национальной гвардии Узбекистана Даврона Джуманиязова, сотрудники силовых структур страны в ночь с 3 на 4 июля задержали за нарушение требований 110 человек, «бесцельно находившихся на улице».

В Нукусе, столице автономии, было задержано 58 человек, из них 28 привлечены к ответственности по административной статье о нарушении требований режима чрезвычайного положения. Она предусматривает штраф или арест до 15 суток. С остальными задержанными провели профилактическую беседу и отпустили, добавил Джуманиязов.

Ранее сообщалось, что как минимум 243 человека пострадали на фоне беспорядков, охвативших Каракалпакстан из-за планов Ташкента отменить право на выход региона из состава страны.

2 июля на территории Каракалпакстана ввели режим чрезвычайного положения сроком до 2 августа, распоряжение подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

1 июня в Каракалпакстане прошли массовые протесты из-за поправок в законы страны, которые могут лишить жителей возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана. После этого Шавкат Мирзиеев прибыл в Нукус и предложил не вносить в конституцию поправки, касающиеся суверенитета региона.

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Антон Похиляк
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