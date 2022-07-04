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Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО

Финляндия и Швеция завершили переговоры и подпишут протокол о вступлении в НАТО 5 июля

Фото: Olivier Matthys / AP

Финляндия и Швеция за один день завершили переговоры о вступлении в НАТО. 5 июля страны подпишут протокол о присоединении к альянсу. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению, Хельсинки и Стокгольм завершили переговоры о членстве в Североатлантическом блоке 4 июля в соответствии с договоренностью, заключенной на саммите НАТО в Мадриде. «Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО», — сказано в документе.

Виктория Кондратьева
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