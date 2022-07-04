В России ускорилось падение производства товаров

ЦМАКП: падение производства в мае ускорилось до 1,3 процента

Замедление темпов падения производства в мае, о котором отчитался Росстат, связано в первую очередь с работой военно-промышленного комплекса (ВПК), а выпуск товаров массового производства снижается даже с большей скоростью. Об этом со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пишет «Коммерсантъ».

В своих подсчетах аналитики использовали ограниченный набор товаров, по которым можно получить более надежные данные, и не учитывали засекреченные позиции. Полученный с помощью такого подхода результат оказался хуже официальных цифр. Методология Росстата дает в мае минус 0,2 процента производства, а данные ЦМАКП показывают минус 1,3 процента. По сравнению с тем же периодом прошлого года разница составляет минус 1,7 процента и минус 4,2 процента соответственно.

По сравнению с периодом докризисного 2019 года производство товаров долгосрочного использования сократилось на 52,1 процента в апреле и на 58,5 процента в мае, а инвестиционных товаров — на 7,7 процента и на 10 процентов. Улучшенная динамика наблюдается только в электроэнергетике, водоотведении и производстве нефтепродуктов.

Владимир Сальников из ЦМАКП объяснил, что разницу в оценках дает не только непосредственно выпуск военной продукции, но и производства смежных областей, таких как радиолокационное оборудование, судо- и авиастроение, комплектующие для ядерной энергетики, где сложно выделить военную составляющую. По предварительной оценке ЦМАКП, в июне ослабление производственной активности продолжилось. Такие выводы сделаны из данных о потреблении электроэнергии, погрузке товаров на железнодорожный транспорт и динамике индекса обрабатывающего сектора.

Как отмечается в материале, в ближайшие месяцы ситуацию может улучшить внесенный в Госдуму законопроект о принуждении к исполнению работ в интересах армии и силовых ведомств. Если документ примут, то сотрудников предприятий могут привлекать к сверхурочной работе, в том числе по ночам и выходным, а также отменять им отпуска. Предприятия не смогут отказаться от заказов, а стоимость контрактов может быть в принудительном порядке пересмотрена заказчиком в сторону уменьшения.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минфин предложил сократить более 1,6 триллиона рублей расходов из бюджета по госпрограммам в 2023–2025 годах. Больше всего расходов хотят снять с направлений «Развитие транспортной системы» (390 миллиардов рублей) и «Научно-технологическое развитие» (150 миллиардов). Расходы на программу «Обеспечение обороноспособности страны», напротив, вырастут.