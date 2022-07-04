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Спорт

Стало известно о сбоях в системе Fan ID в первый день работы

Спортивный журналист Василий Конов рассказал о сбоях в системе Fan ID в первый день работы

Изображение: Telegram-канал «K/On/Off»

Система паспорта болельщика (Fan ID) работает со сбоями в первый день после запуска. Об этом стало известно спортивному журналисту Василию Конову, соответствующий пост он опубликовал Telegram-канале.

«Как-то с картой болельщика утро не задалось», — рассказал журналист. К посту он прикрепил скан с сайта госуслуг, где отклоняются все поступающие заявления на оформление карты болельщика.

Закон вступил в силу 1 июня. Он вызвал волну критики со стороны фанатов клубов Российской премьер-лиги, ряда футболистов, тренеров и спортивных функционеров. Активные фанаты 15 из 16 команд элитного дивизиона решили бойкотировать матчи чемпионата в знак протеста против запрета на посещение футбольных матчей без оформления паспорта болельщика.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

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