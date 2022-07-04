Япония заявила о намерении защищать свои интересы в проекте «Сахалин-2»

Замгенсека кабмина Кихара: Япония намерена защищать свои интересы в проекте «Сахалин-2»

Япония по-прежнему считает проект «Сахалин-2» важным с точки зрения обеспечения страны электроэнергией и газом, поэтому она намерена продолжать защищать свои интересы в нем. Об этом заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара, сообщает ТАСС.

По словам Кихары, японское правительство и бизнес будут действовать вместе, чтобы защищать стабильные поставки СПГ (сжиженного природного газа). Пока же Токио продолжает собирать информацию о том, каким образом решение России передать управление проектом создаваемому российскому обществу с ограниченной ответственностью повлияет на доли японских корпораций Mitsui и Mitsubishi.

30 июня президент Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. После этого ценные бумаги японских компаний Mitsui и Mitsubishi, имеющих пакеты акций «Сахалин-2», рухнули на Токийской фондовой бирже.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя решение Москвы, заявил, что теперь стране необходимо продумать дальнейшие шаги. Он также добавил, что Токио будет внимательно следить за тем, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа.