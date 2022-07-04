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НАТО заподозрили в желании исключить одну страну из альянса

Политолог Марков допустил, что в НАТО захотят исключить Турцию из альянса

Фото: Kenny Holston / Reuters

В НАТО могут хотеть исключения Турции из альянса ввиду слишком самостоятельной и категоричной политики государства, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Он уточнил, что исключение не предусмотрено уставом организации, потому Турция может «развалить ее изнутри».

Турецкая партия Vatan («Родина») развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупных городах страны. Об этом сообщает газета Aydınlık. Как пишет издание, кампания «Выйдем из НАТО!» «была встречена с интересом со стороны всех слоев общества».

Марков назвал маловероятным то, что Турция решит выйти из альянса, членство в котором приносит ей достаточно много выгод. Но заметил, что этого могут хотеть в НАТО.

«Скорее, в НАТО будут думать о том, как исключить Турцию, — уверен политолог. — Потому что эта страна проводит крайне самостоятельную политику, не слушается США, которые являются решающей силой в альянсе. Также мы помним, что Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, выдвинула очень жесткие требования к вступлению Швеции и Финляндии, почти блокировав присоединение. И, более того, страна все еще может использовать свое членство в НАТО, чтобы не пустить эти государства в альянс».

Политолог добавил, что членство Турции в НАТО выгодно и России, потому что таким образом страна может «разваливать альянс изнутри».

«В любом случае, механизма исключения страны из НАТО не существует, он отсутствует в уставе. Так что выгнать Турцию не получится», — заключил Марков.

Ранее глава партии Vatan Догу Перинчек заявил, что представители политического объединения собираются предложить правительству Турции выйти из НАТО, поскольку политика альянса вредит экономике. Он также раскритиковал достижение соглашения с властями Швеции и Финляндии об их вступлении в НАТО.

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Наталия Белова
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