Командующие ВС России сообщили Путину о ситуации в Донбассе

Командующие ВС России Лапин и Суровикин доложили президенту Путину о ситуации в Донбассе

Генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин доложили президенту России о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по ситуации в Донбассе. Об этом сообщил глава государства, передает РИА Новости.

Вместе с тем президент России добавил, что министерство обороны и Генштаб «имеют в виду все предложения командиров на местах».

Накануне глава российского государства Владимир Путин сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.