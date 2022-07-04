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Путин присвоит звание Героев России генералам Лапину и Абачеву

Путин сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России Лапину и Абачеву
Александр Лапин

Александр Лапин. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщили, что войска «Центра» под командованием Лапина смогли войти в Верхнекаменку, Золотаревку и Белогоровку, а далее начали двигаться к реке Северский Донец. В этот момент военные встретили группировку войск под командованием генерала армии и в результате взяли в кольцо Лисичанск.

В свою очередь, посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал фантастикой действия российских военных в Лисичанске. Он добавил, что «родина Донбасса сегодня под контролем союзных сил».

3 июля глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил взятие Лисичанска под контроль Вооруженными силами России. Он рассказал, что в операции участвовал специальный полк полиции имени Ахмата Кадырова совместно с шестым казачьим полком.

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Сергей Истомин
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