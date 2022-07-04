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В Турции сочли необходимым открыть Зангезурский коридор через Армению

Чавушоглу заявил, что в Армении необходимо открыть Зангезурский коридор в Нахичевань
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу. Фото: МИД РФ / РИА Новости

В Армении необходимо открыть транспортный коридор в азербайджанский эксклав Нахичевань. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает «Sputnik Азербайджан».

«Нужно открыть Зангезурский коридор, реализовать другие транспортные проекты между двумя странами», — сказал Чавушоглу, отметив, что строительство дороги является стратегически важным событием на фоне специальной военной операции России на Украине.

По его словам, Еревану и Баку следует подписать мирный договор и обеспечить стабильную обстановку в регионе. Он добавил, что нормализации обстановки на Южном Кавказе препятствует часть армянской диаспоры.

На строительстве Зангезурского коридора — дороги через Сюникскую область Армении, которая соединила бы Баку с Нахичеванской автономной республикой, настаивает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тем не менее Ереван отказался предоставить коридор в эксклав.

В 2021 году представитель оппозиционной партии «Просвещенная Армения», депутат парламента Геворг Горгисян призвал разместить российский военный контингент в Сюникской области страны, которая граничит с Азербайджаном. По его словам, это необходимо для противостояния «азербайджано-турецкой агрессии».

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Алевтина Запольская
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