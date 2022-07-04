Число погибших в ДТП с грузовиком на российской трассе выросло до восьми

Число погибших в ДТП с грузовиком на трассе в Оренбургской области выросло до восьми

Число погибших в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком в Оренбургской области выросло до восьми. О смерти одного из трех пострадавших сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что еще один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние второго пострадавшего россиянина врачи оценивают как средней тяжести.

ДТП произошло 3 июня на трассе Оренбург — Орск возле поворота на поселок Урал. Предварительно установлено, что автомобиль Hyundai ix35 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus, после чего одна из машин задела грузовик Scania. На месте аварии скончались семь человек.

4 июня стало известно о ДТП с четырьмя погибшими в Амурской области. Две иномарки на огромной скорости столкнулись на трассе Чита — Хабаровск, после чего разлетелись на куски и загорелись.