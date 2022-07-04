Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Число погибших в ДТП с грузовиком на российской трассе выросло до восьми

Число погибших в ДТП с грузовиком на трассе в Оренбургской области выросло до восьми

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Число погибших в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком в Оренбургской области выросло до восьми. О смерти одного из трех пострадавших сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что еще один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние второго пострадавшего россиянина врачи оценивают как средней тяжести.

ДТП произошло 3 июня на трассе ОренбургОрск возле поворота на поселок Урал. Предварительно установлено, что автомобиль Hyundai ix35 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus, после чего одна из машин задела грузовик Scania. На месте аварии скончались семь человек.

4 июня стало известно о ДТП с четырьмя погибшими в Амурской области. Две иномарки на огромной скорости столкнулись на трассе ЧитаХабаровск, после чего разлетелись на куски и загорелись.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на протесты в Каракалпакстане
В России рассказали о возможности Су-35 выполнять задачи «летающего радара»
Шольц объяснил невозможность передачи военной помощь Киеву с интенсивностью США
Путин отказался поздравлять США с Днем независимости
Назван срок возможного отказа Европы от газа из России
Блогерша показала идеальное платье для женщин с большой грудью
Москвичка попала в больницу после изнасилования на домашней вечеринке
Россияне описали изменения цен в магазинах
Овечкину предложили попробовать себя в шорт-треке
В Донецке обжаловали смертный приговор марокканцу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.