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Еще одна европейская пляжная страна отменила все ограничения на въезд

Португалия с 1 июля отменила сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для въезда туристов

Фото: Unsplash

Власти еще одной европейской страны, Португалии, отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранных туристов с 1 июля. Об этом пишет Diário da República со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации.

Согласно новым правилам, прибывающие в популярную пляжную страну иностранные путешественники, в том числе и россияне, больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.

Отмечается, что решение об открытии страны для отдыхающих было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки, а также учитывая высокий уровень вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Ранее о снятии всех ковидных ограничений на въезд туристов также объявили власти Финляндии. С 1 июля все пересекающие границу иностранцы освобождаются от предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19 и сдачи анализов на коронавирус.

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Валентина Процкова
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