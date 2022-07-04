Выступавший в РПЛ игрок рассказал об обмане с выплатой призовых

Бывший игрок «Уфы» Кабутов заявил, что ему не выплатили обещанный миллион рублей призовых

Бывший футболист «Уфы» Дмитрий Кабутов рассказал о призовых, которые им обещали выплатить за выход в стыковые матчи Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Бизнес Online».

Он сообщил, что после победы над «Рубином», которая позволила клубу не вылететь напрямую из элитного дивизиона чемпионата России, глава Башкортостана пообещал выплатить игрокам по миллиону рублей премиальных. «В итоге отдали по 200 тысяч — и все», — посетовал на обман Кабутов.

30-летний Кабутов выступал за «Уфу» с января 2022 года. Летом на правах свободного агента он перешел в казанский «Рубин».

В сезоне-2021/2022 «Уфа» заняла 14-е место в чемпионате России. По итогу стыковых матчей с «Оренбургом» команда из Башкортостана вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).