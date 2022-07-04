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В Минпромторге оценили уход Microsoft из России

Замглавы Минпромторга Шпак заявил, что уход Microsoft из России скажется положительно

Фото: Mike Segar / Reuters

Уход с российского рынка компании Microsoft в перспективе положительно скажется на отечественных производителях софта, оценил замглавы Минпромторга Василий Шпак. Его слова приводит ТАСС.

«С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта этот шаг [уход Microsoft с российского рынка] безусловно позитивный», — сказал Шпак, добавив, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе это будет очень положительно сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять.

Представитель министерства выразил уверенность, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений является лишь вопросом времени. «С увеличившимся спросом и доступом к потребителю, с их обратной связью, наши разработчики сумеют совершить рывок по повышению качества своих продуктов», — пояснил он.

Шпак подчеркнул, что уход Microsoft не повлияет на увеличение пиратских версий операционной системы. «В этом смысле, есть Microsoft на рынке или нет Microsoft на рынке особо влияния не окажет», — добавил он.

19 июня стало известно, что Microsoft запретила скачивать Windows 10 и 11, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта на территории России. В июне 2022 года компания приняла решение о жестком сокращении бизнеса в России. Так, Microsoft уволила всех сотрудников российского подразделения Xbox, всего же под сокращение попадут 400 сотрудников.

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Марина Совина
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