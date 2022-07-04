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Жительница Казахстана устроила в магазине скандал из-за русского языка

В Казахстане женщина потребовала от продавца говорить по-казахски и устроила скандал

Жительница Казахстана устроила скандал в строительном магазине из-за того, что продавец разговаривал с ней на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru.

На опубликованных кадрах видно, как пришедшая в строительный магазин женщина требует от продавца обслуживать ее на казахском языке. Говоря по-русски, она ссылается на закон «О защите прав потребителей» и утверждает, что первый пункт 24-й статьи документа обязывает сотрудника бутика общаться с покупателями в первую очередь на государственном языке.

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«Вы обязаны обслуживать на этом [казахском] языке сначала, на языке этого государства. А потом только на языке соседнего государства», — заявила женщина.

Тема русского языка, обладающего в Казахстане статусом официального, стала резонансной после того, как казахские националисты начали организовывать в стране «языковые патрули». В 2021 году активисты из группировки Til Maydani («Волна языка») заставляли граждан извиняться на камеру за вывески и ценники на русском в магазинах, избивали за отказ обслуживать на казахском, а также называли предателями и призывали уезжать из республики. Позднее против их лидера Куата Ахметова было возбуждено уголовное дело, а сам он бежал в Киев.

Спустя несколько месяцев, в декабре прошлого года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, обязывающий предпринимателей переводить всю рекламу, вывески, прейскуранты, ценники и меню на казахский язык. Правительство и парламент республики дискриминации в подобном нововведении не увидели.

Алевтина Запольская
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