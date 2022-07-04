В Кремле высказались о предложении Японии по снижению цен на российскую нефть

Песков: заявление Японии о цене на нефть не значит, что параметры согласуют другие страны

Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о возможности снизить цену на российскую нефть еще не означает, что такие параметры будут согласованы другими странами, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Давайте дождемся все-таки какого-то общего понимания ситуации. Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений», — сказал он.

Страны «Большой семерки» (G7) ранее обсудили механизм ограничения цен на российскую нефть, который позволит понизить ее стоимость вдвое. «Мы установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать нефть по более высоким ценам», — раскрыл детали предложения Кисида.

Ранее аналитики банка JPMorgan предсказали, что цены на нефть в мире могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель, если Россия значительно сократит объемы добычи топлива в ответ на санкции Евросоюза и США.