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В Кремле высказались о предложении Японии по снижению цен на российскую нефть

Песков: заявление Японии о цене на нефть не значит, что параметры согласуют другие страны

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о возможности снизить цену на российскую нефть еще не означает, что такие параметры будут согласованы другими странами, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Давайте дождемся все-таки какого-то общего понимания ситуации. Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений», — сказал он.

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Страны «Большой семерки» (G7) ранее обсудили механизм ограничения цен на российскую нефть, который позволит понизить ее стоимость вдвое. «Мы установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать нефть по более высоким ценам», — раскрыл детали предложения Кисида.

Ранее аналитики банка JPMorgan предсказали, что цены на нефть в мире могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель, если Россия значительно сократит объемы добычи топлива в ответ на санкции Евросоюза и США.

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Платон Щукин
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