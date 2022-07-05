Минобороны заявило об уничтожении четырех взводов РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении четырех взводов украинских РСЗО «Ураган» и «Град»

Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град» в районе Горловки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 5 июля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Также был поражен один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Кирово Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 353 зенитных ракетных комплекса и 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, добавили в российском военном ведомстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. 4 июля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные заминировали мосты через реку в Сумской области и планируют их взорвать, чтобы обвинить в неизбирательных ударах Москву.