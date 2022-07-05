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Единственный кандидат в мэры Гонконга потратил на выборы миллион долларов

Новый лидер Гонконга Джон Ли потратил миллион долларов на выборы без конкурентов

Фото: Selim Chtayti / Reuters

Единственный кандидат в мэры Гонконга Джон Ли потратил миллион долларов на выборы без конкурентов. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно документам, новый лидер Гонконга получил почти 11,3 миллиона гонконгских долларов (1,4 миллиона долларов США) в виде пожертвований во время своей избирательной кампании в начале 2022 года. Он баллотировался на пост главы города в мае на выборах по малому кругу.

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Около 9 миллионов гонконгских долларов (1,1 миллиона долларов США) были потрачены на рекламу в социальных сетях, аренду офиса, транспорт и охрану. Оставшаяся сумма была передана благотворительной организации Community Chest of Hong Kong. В газете отметили, что пожертвования на предвыборную кампанию поступили от 59 пропекинских деловых и общественных групп.

11 марта 2021 года Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, законодательный орган КНР) приняло резолюцию о реформе выборной системы в Гонконге. С помощью новых законов центральная власть может продвигать в автономном регионе собственных «патриотичных» кандидатов и подавлять любые действия оппозиции. Для этого Китай усилил полномочия специальной электоральной комиссии, которая может противостоять членам законодательного собрания города, избираемых напрямую его жителями.

В сентябре 2021 года в Гонконге прошли прямые выборы в Коллегию выборщиков, в результате которых оппозиция заняла лишь одно место из 1,5 тысячи. Власти континентального Китая заявили, что такие результаты свидетельствуют о «процветающей» демократии в специальном административном районе КНР. Китайское правительство подчеркнуло, что обеспечит «отстранение от должности антикитайских элементов».

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Анжелика Бережная
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