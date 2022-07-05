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Экономика

Курс евро вырос до 64 рублей

Курс евро на Мосбирже вырос до 64 рублей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 5 июля вырос до 64 рублей впервые с 8 июня, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 16:22 по московскому времени европейская валюта торгуется по 63,8 рубля, что на 6 рублей выше уровня закрытия предыдущей сессии. Доллар в ходе торгов достигал 61,9 рубля, а к 16:22 опустился до 61,8 рубля (плюс 6,6 рубля по сравнению с предыдущим закрытием).

После начала спецоперации Россия ввела ряд валютных ограничений, в том числе обязательную продажу 80 процентов валютной выручки экспортерами. Позже требование смягчили до 50 процентов, а с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен.

Весной, на фоне многочисленных ограничений на импорт в Россию, курс рубля начал укрепляться после резкого ослабления в феврале-марте. Чиновники и экономисты отмечали, что это негативно сказывается на конкурентоспособности российских экспортеров и доходах бюджета.

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Софья Ермакова
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