Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Доктор Мясников рассказал об опасном последствии приема одной группы лекарств

Врач Мясников заявил, что кроверазжижающие лекарства могут вызывать носовое кровотечение

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, к какому опасному последствию может привести бесконтрольный прием одной группы лекарств — кроверазжижающих препаратов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что кроверазжижающие лекарства, в частности, аспирин, могут вызывать кровотечение из носа. По его словам, носовое кровотечение является опасным симптомом и свидетельствует о передозировке этой группой препаратов.

Доктор подчеркнул, что при появлении этого симптома во время приема кроверазжижающих лекарств необходимо немедленно обратиться к специалисту.

Ранее Мясников предупредил об опасности приема витаминов в виде таблеток. В частности, он заявил, что избыток витамина С может приводить к образованию камней в почках, а избыток витамина D — вызывать неврологические проявления.

Перед этим Мясников назвал привычку, которая снижает риск развития гастрита. По его словам, вероятность возникновения этого заболевания можно снизить, если тщательно пережевывать пищу.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Раскрыто уязвимое место НАТО
Патрушев оценил последствия решения НАТО объявить Россию врагом
В Японии рассказали о вернувшихся бумерангом антироссийских санкциях Запада
В США назвали особенность российского Су-47
Япония попросила разъяснить указ Путина по «Сахалину-2»
В Калининградской области решили вопрос с транзитом
Япония ввела новые санкции против физических лиц и организаций из России
В России увидели риски снижения рентабельности металлургических предприятий
Наводнение вынудило десятки тысяч австралийцев бросить дома
Доктор Мясников рассказал об опасном последствии приема одной группы лекарств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.