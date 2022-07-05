Раскрыта цена письменного набора из малахита как у Путина

В сети появился письменный набор из малахита как у президента Путина за 365 тысяч рублей

В продаже появился набор принадлежностей, похожий на письменный набор из рабочего кабинета президента России Владимира Путина. На соответствующее объявление в сети обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

В комплект включен, в частности, основной корпус, визитница, подставка для ручки и флагшток. Утверждается, что товар выполнен из малахита, латуни и долерита, а также инкрустирован ювелирными камнями и покрыт никелем и золотом 999,9 пробы.

В объявлении раскрыта цена указанного набора — она составляет 365 тысяч рублей с учетом скидки (полная стоимость — 405 990 рублей). Создатели считают, что он может стать хорошим подарком для чиновника, руководящего работника или «любой другой амбициозной личности».

11 июня российская спортсменка Светлана Журова рассказала о дорогом подарке, который ей сделал Путин — красивом колье с магаданскими самоцветами. Впервые она встретилась с российским лидером после Олимпийских игр накануне Международного женского дня.