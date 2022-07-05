Раскрыто уязвимое место НАТО

The Guardian допустило, что готовность НАТО противостоять России станет уязвимостью

Издание The Guardian назвало готовность НАТО противостоять России уязвимым местом, единый фронт альянса может рухнуть.

Как раскрыли авторы материала, члены НАТО не хотят допускать успеха российской стороны. При этом к единому мнению по поводу способов не допустить победы Москвы они не пришли.

И все же самый большой парадокс для альянса заключается в том, что клей, который так прочно скрепляет его, — решимость противостоять имперским намерениям России, — остается его самой значительной уязвимостью The Guardian

Новая стратегическая концепция альянса, которую приняли на саммите в Мадриде, включает в общей сложности 71 категорических «мы будем» на 11 страницах текста, ничего не будут значить, если Москва намекнет, что хочет прекращения огня на Украине. Тогда «некоторые не выдержат, когда на Украине замолчат пушки».

Бесплодная борьба

Ранее журналист Питер Ван Бурен в статье для The American Conservative отмечал, что противостояние США и России не приносит Западу никаких плодов.

Обозреватель назвал борьбу президента США Джо Байдена с Россией бесплодной и сравнил ее с «вечеринкой, на которую никто не пришел».

А ведь именно так обстоят дела на Украине, где постепенное продвижение России каким-то образом сочетается с убежденностью Байдена, что на карту поставлена глобальная гегемония и что он ведет свою войну с небольшими затратами Питер Ван Бурен журналист The American Conservative

Журналист также считает, что надежды Запада о влиянии санкций на Россию не оправдались: ограничения не сломили Москву, а, наоборот, укрепили ее. Он возмутился, куда« запропастились союзники Байдена».

Вероятность конфликта

При этом сенатор Совфеда Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» отмечал, что вероятность конфликта России и НАТО возрастает с каждым новым воинственным заявлением стран-участниц альянса. По мнению политика, Москве стоит проявлять повышенное внимание ко всем заявлениям и действиям этих государств.

Действия альянса, его заявления, дополнительное вооружение Украины, планы на поставки средств ПВО явно не способствуют уменьшению конфликтности на территории Европы и во всем мире. Это явная эскалация. И здесь с нашей стороны необходимо повышенное внимание ко всем действиям и заявлениям НАТО. Угроза конфликта нарастает Сергей Цеков сенатор Совфеда

Также политик отметил, что, хотя теоретически развязывание открытого противостояния с Россией со стороны НАТО возможно, в реальности оно маловероятно. По его словам, альянс понимает, что на любое его действие будет дан крайне жесткий ответ.

Они это понимают, потому непосредственных агрессивных военных действий, вторжения на нашу территорию, я считаю, не будет. НАТО предпочтет ослабить Россию руками граждан Украины, которые гибнут, защищая интересы Европы и альянса. Для этого организация продолжит накачивать страну оружием, чтоб люди воевали, и воевали не за свои интересы Сергей Цеков сенатор Совфеда

29 июня лидеры стран-участниц НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения».