The American Conservative назвал борьбу президента США Байдена с Россией бесплодной

Противостояние США и России не приносит Западу никаких плодов. Об этом заявил журналист Питер Ван Бурен в статье для The American Conservative.

Автор материала назвал борьбу президента США Джо Байдена с Россией бесплодной и сравнил ее с «вечеринкой, на которую никто не пришел». «А ведь именно так обстоят дела на Украине, где постепенное продвижение России каким-то образом сочетается с убежденностью Байдена, что на карту поставлена глобальная гегемония и что он ведет свою войну с небольшими затратами», — подчеркнул он.

Ван Бурен напомнил, что Байден утвердил новый пакет помощи Украине в 1,2 миллиарда долларов кроме ленд-лиза на 40 миллиардов, подписанного ранее.

«Президент и вашингтонский истеблишмент — единственные, кто убежден, что они ведут Запад на героическую борьбу. Эта война ведется оружейными поставками и санкциями, но оба эти пути терпят крах, а Байден рискует в один прекрасный день проснуться голым королем Донбасса», — отметил журналист.

Обозреватель добавил, что надежды Запада о влиянии санкций на Россию не оправдались: ограничения не сломили Москву, а, наоборот, укрепили ее. Он возмутился, куда« запропастились союзники Байдена».

«Америка чуть ли не единственная утверждает, что либеральный миропорядок под угрозой. Что, если другие нации видят в этом порядке так мало пользы, что не пожалеют о его уходе?» — заключил Ван Бурен.

Ранее американский политик призвала США выйти из НАТО из-за страха войны с Россией. С таким предложением выступила член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии.