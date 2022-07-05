Европейская страна начала останавливать добычу нефти

Норвежская нефтегазовая компания Equinor закрыла три месторождения из-за забастовки

Норвежская нефтегазовая Equinor приостановила работу трех месторождений в Северном море из-за забастовки сотрудников сектора, сообщается на сайте компании. Ранее на фоне нестабильности на международных энергетических рынках Норвегия и Евросоюз договорились увеличить поставки топлива в европейские страны.

Остановки нефтегазовых предприятий связаны с забастовкой объединившихся сотрудников сектора, недовольных размером проиндексированных весной зарплат. Работники не согласились с первоначальным повышением на 4-4,5 процента, поскольку такая надбавка не может компенсировать растущую инфляция, которая разогналась до 5,7 процента в мае, пишет Reuters. 5 июля началась первая забастовка, сотрудники также заявили, что продолжат акцию 6 июля и 9 июля, из-за чего работа месторождений будет приостановлена на неизвестный срок.

Закрытие месторождений Gudrun, Oseberg South и Oseberg East приведет к сокращению добычи ископаемого топлива примерно на 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. Из них 27,5 тысячи баррелей в день приходится на природный газ. Кроме того, компания планирует прекратить работу на месторождениях Heidrun, Kristin и Tyrihans, Aasta Hansteen — из-за их закрытия Equinor не сможет произвести еще 333 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в день (264 тысячи баррелей приходится на газ).

Таким образом, суточная добыча нефти на данный момент может снизиться на 130 тысяч баррелей, а добыча газа — на 292 тысячи баррелей, или 13 процентов от общего объема на норвежском континентальном шельф, сообщила 3 июля Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG). При закрытии месторождений Sleipner, Gullfaks A и Gullfaks C 9 июля, добыча нефти сократится еще на 160 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки и газа — на дополнительные 230 тысяч баррелей.

На фоне приостановки работы на месторождениях компания Equinor несет ежедневные убытки в размере 521 миллиона норвежских крон (52,1 миллиона долларов), сообщает Ассоциация работодателей нефтегазовой отрасли Норвегии.

Забастовки на норвежских нефтегазовых месторождениях происходят не впервые — в 2020 году добыча топлива сократилась примерно на 330 тысяч баррелей в сутки, что эквивалентно около 8 процентам от общего объема.

В условиях нестабильной ситуации цены на газ в Европе резко выросли. 4 июля стоимость газа в Европе превысила 1800 долларов за тысячу кубометров, что стало рекордным ростом впервые с марта. В ходе торгов 5 июля цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах максимально выросла до 1853,17 доллара за тысячу кубометров. Позже стоимость немного снизилась, составив 1821 доллар за тысячу кубометров.