Песков прокомментировал советы европейцам менять бытовую технику словами о выгоде для США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил публикацию обозревателя Bloomberg, советующего европейцам менять старую бытовую технику ради экономии энергии и сокращения зависимости от поставок из России. Представитель Кремля заявил, что сейчас большое потребление в Европе выгодно не России, а США. Слова пресс-секретаря президента приводит ТАСС.

«Старая техника является не "другом Путина", а другом американцев, потому что сейчас в Европу поставляется больше американского сжиженного газа, дорогого газа, вместо российского трубного. Поэтому старая техника является, во-первых, другом американцев, а во-вторых — другом европейского руководства, которое приняло решение сокращать потребление надежного, дешевого и прогнозируемого по цене российского трубного газа», — прокомментировал Песков.

«Другом Путина» старая техника называется в публикации, вышедшей на Bloomberg 4 июля. 5 июля на нее обратили внимание российские СМИ. Обозреватель Хавьер Блас пояснил, что большая часть электричества в регионе получается за счет сжигания газа, который пригодился бы зимой для отопления. Если расход электроэнергии снизить, газ можно сэкономить и тем самым справиться с дефицитом.

США впервые обошли Россию по поставкам газа в Европу в июне 2022 года. Ситуация связана с тем, что в середине месяца «Газпром» сократил прокачку, объясняя ситуацию техническими проблемами. Германия, крупный потребитель российского топлива, указывала, что видит в ситуации политическую подоплеку.

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