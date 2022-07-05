Названа цель реформы Пенсионного фонда

Депутат Бессараб заявила, что Фонд пенсионного и соцстрахования упростит жизнь россиянам

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единую систему упростит жизнь россиян, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила цель реформы.

Создание нового фонда

Госдума на заседании 5 июля приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, предусматривающий создание единого Фонда пенсионного и социального страхования. Реформа предполагает, что новый фонд будет сформирован путем объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) с 1 января 2023 года.

«Развитие цифровых технологий позволяет создать единую базу данных по всем получателям социальных услуг, чтобы в ближайшем будущем мы могли по всем уровням социальной поддержки отслеживать граждан, которые нуждаются, но по каким-то причинам не получают таких мер поддержки», — заявила Бессараб.

Депутат рассказала, как объединение упростит часть работы и внутри фондов, и работу с самим фондом.

«Объединение позволит сократить издержки на содержание персонала, на недвижимость фонда, позволит объединить все функции, упростит порядок осуществления платежей для работодателя. Вместе с тем будут нововведения: пенсионное страхование участников студенческих отрядов, что в дальнейшем позволит оплачиваемую работу в студотряде включить в стаж для начисления пенсионных. И гражданам, работающим по ГПХ, нововведение позволит получить пособие по нетрудоспособности, по беременности и родам», — перечислила она.

Граждане от этого объединения только выиграют Светлана Бессараб депутат Госдумы

Упрощенный подход

При этом Светлана Бессараб считает, что уже сегодня граждане, обращаясь, например, через портал Госуслуг или МФЦ, не задумываются и не обязаны задумываться, кто из фондов предоставляет им ту или иную меру социальной поддержки.

Граждан вообще не должно волновать, какой фонд им предоставляет услуги Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Более того, уже создан единый контактный центр, который консультирует граждан по всем видам социальных поддержках, предоставляемых государством», — заключила депутат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что таким образом должно быть упрощено получение социальных выплат — их будут назначать автоматически или по одному заявлению.