В Турции рассказали о главных причинах российской спецоперации на Украине

Издание Cumhuriyet назвало спецоперацию России на Украине ответом на расширение НАТО

Российская специальная военная операция на Украине стала прямым ответом на расширение НАТО. Об этом написал обозреватель Мехмет Али Гюллер в статье для турецкого издания Cumhuriyet.

Главной причиной конфликта, по мнению эксперта, стало желание США «оттеснить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей». Автор отметил, что в соответствии с этими планами Запад разработал «большую стратегию» по приведению их в жизнь.

«Украинский кризис стал не причиной, а лишь катализатором вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку стратегия блока полностью отвечает интересам Вашингтона», — добавил Гюллер. По его мнению, НАТО представляет из себя военный аппарат американского господства над странами Европы.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что расширение НАТО стало печальнейшим эпизодом в истории европейской безопасности. Дипломат отметил, что решение Швеции и Финляндии стать членами альянса превратит их из «уважаемых членов международного сообщества» в «натовскую периферию».