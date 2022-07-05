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Стало известно о пропавших после обрушения породы на российской шахте

После обрушения породы на шахте «Распадская-Коксово» в Кузбассе пропали два горняка

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Кузбассе после обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая» пропали два горняка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

По данным собеседника агентства, произошло обрушение горной выработки на одном из участков шахты. Кроме того, в ЕДДС подтвердили поступившую ранее информацию об одном пострадавшем.

Обрушение на шахте «Распадская-Коксовая» произошло днем 5 июля. В это время там находились 190 человек. Сейчас их поднимают на поверхность.

Ранее в мае обрушение горной породы произошло на кузбасской шахте «Таштагольская». В момент происшествия под землей находились 252 горняка, всех их вывели на поверхность.

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Константин Лысяков
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