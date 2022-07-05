Защита обжаловала решение суда о домашнем аресте ректора РАНХиГС

Защита ректора РАНХиГС Владимира Мау обжаловала решение суда о его домашнем аресте

Защита подала апелляционную жалобу на решение суда о домашнем аресте ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Юристы просили назначить Мау в качестве меры пресечения залог в размере 21 миллиона рублей и отказать в удовлетворении ходатайства следствия. Суд пока не приступил к рассмотрению жалобы.

Ранее Мау отправили под домашний арест до 7 августа. Следствие попросило избрать эту меру пресечения в отношении Мау, так как он может скрыться от правосудия. Следователь заявил, что ректор собирался улететь в Турцию и взял билеты на 2 июля.

Следствие считает, что Мау причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».