Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Защита обжаловала решение суда о домашнем аресте ректора РАНХиГС

Защита ректора РАНХиГС Владимира Мау обжаловала решение суда о его домашнем аресте

Кадр: пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

Защита подала апелляционную жалобу на решение суда о домашнем аресте ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Юристы просили назначить Мау в качестве меры пресечения залог в размере 21 миллиона рублей и отказать в удовлетворении ходатайства следствия. Суд пока не приступил к рассмотрению жалобы.

Ранее Мау отправили под домашний арест до 7 августа. Следствие попросило избрать эту меру пресечения в отношении Мау, так как он может скрыться от правосудия. Следователь заявил, что ректор собирался улететь в Турцию и взял билеты на 2 июля.

Следствие считает, что Мау причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили советы европейцам менять бытовую технику
«Газпром» обязали отдать более триллиона рублей
Россиянина задержали за разбойные нападения на дальнобойщиков
Власти рассказали о жалобах на восстановительные работы после обстрела ВСУ
Госдума приняла проект об обеспечении спецопераций за границей
Раскрыта причина возобновления популярности ипотеки в России
Санду заявила о шестикратном росте цен на газ за последний год в Молдавии
Вероятность возвращения замороженных резервов России оценили
Певец Рене Папе попрощался с «Метрополитен-опера» из-за гей-парада
Красная рыба в России подорожала более чем вдвое
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.