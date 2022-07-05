Вероятность возвращения замороженных резервов России оценили

Депутат Делягин заявил, что Западу пока незачем отдавать России замороженные резервы

Пока не ясно, каким образом можно вернуть российские золотовалютные резервы (ЗВР) в рамках проводимой внешней политики, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность возвращения ЗВР России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия анализирует меры по снятию незаконной блокировки своих счетов за рубежом, которые Запад планирует использовать для помощи Украине, сообщает ТАСС. Он отметил, что Россия выступает категорически против передачи своих золотовалютных резервов Украине.

Если бы Россия прекратила поставки Западу критически значимых для него товаров, то тогда мы имели бы возможность надеяться на возврат украденных у нас активов. Пока я не вижу, зачем Западу отдавать нам наши резервы Михаила Делягин депутат Госдумы

«Мы действительно прекратили поставки по «Северному потоку-2», но официально это только ремонт, и поставки газа по другим каналам продолжаются, пусть и в сокращенном виде. Поэтому на сегодняшний день я искренне надеюсь, что Дмитрий Песков владеет информацией намного лучше, чем я, и что за его словами кроется какая-то реальность. Собственно, так и должно быть», — сказал Делягин.

Также в ходе брифинга Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений о возможном переводе на рубли оплаты за экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) пока не принималось. Еще одной темой, которую прокомментировал пресс-секретарь, стала блокада транзита в Калининград. Песков сообщил, что над этот вопрос является чрезвычайно важным и над ним работают.

