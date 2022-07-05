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Спорт

Роднина нашла объяснение проблемам хоккеиста Федотова с армией

Ирина Роднина заявила, что хоккеист Федотов должен был пройти срочную службу в спортроте

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина нашла объяснение проблемам российского хоккеиста Ивана Федотова с армией. Ее слова приводит «Газета.Ru».

«В 25 лет, выступая за ЦСКА, Федотов что, не мог пройти срочную службу? Надо же думать, беспокоиться о себе. Будучи игроком ЦСКА, не пройти спортивную роту — это что? Надежда, что его российские законы не касаются?» — задалась вопросом Роднина. При этом она заявила, что ей обидно за Федотова, так как год без тренировок может негативно сказаться на нем.

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4 июля стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России. Отмечалось, что хоккеист пробудет там до сентября.

Федотова задержали 1 июля. Он был доставлен в военкомат, где у него случился приступ гастрита. Ситуация развивалась на фоне недавнего заключения контракта игрока с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Ранее он представлял московский ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.

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