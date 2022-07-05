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Народный сход после драки с приезжими в российском городе сняли на видео

Жители Ковдора вышли на народный сход после массовой драки из-за конфликта в местном кафе

Жители Ковдора в Мурманской области вышли на улицы после того, как в городе произошла драка с участием местных подростков и, предположительно, приезжих. Видео народного схода, прошедшего в ночь на 5 июля, опубликовал местный Telegram-канал «Мурманск».

На кадрах, снятых горожанами, видно, что на улицы вышли десятки россиян. На дорогах дежурят экипажи полиции, которые следят за общественным порядком.

Также на опубликованных в местных соцсетях фотографиях видно, что на стенах и окнах одного из магазинов в Ковдоре после конфликта появились оскорбительные граффити.

Фото: группа «Ковдор - новости» во ВКонтакте

Массовая драка с участием порядка 20 человек произошла в Ковдоре в ночь на 4 июля. Причиной послужил инцидент в одном из местных кафе, охрана которого отказалась впускать мужчину в компании несовершеннолетней девушки. Это разозлило посетителя, и он вернулся в заведение в компании нескольких знакомых, которые начали бить охранников. После этого конфликт переместился на парковку городского торгового центра. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе 16-летний подросток.

В драке могли принимать участие приезжие, однако точной информации о национальностях участников в полиции не сообщают, пишет «КП». В свою очередь региональный омбудсмен Михаил Шилов заверил издание, что межнационального конфликта в ситуации нет. По его мнению, инцидент мог произойти на бытовой или криминальной почве.

Ранее в Верхней Пышме под Екатеринбургом табор цыган вызвал полицию после того, как более чем 20 россиян подошли к ним «разобраться». По словам местных жителей, со стороны табора были нападения на детей и взрослых, а также вымогательства.

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Сергей Истомин
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