Шойгу назвал цель поставок Западом оружия на Украину

Шойгу заявил, что Запад продолжает поставлять оружие на Украину для затягивания конфликта

Запад продолжает поставлять Киеву вооружения, чтобы затянуть конфликт на территории Украины. Об этом, называя цель западных стран, на тематическом селекторном совещании заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«Коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму», — сказал министр.

По его словам, Киеву уже поставили более 28 тысяч тонн военных грузов.

Министр обороны также рассказал о судьбе поставляемого оружия. Он заявил, что его часть попадает на Ближний Восток, а также на черный рынок.

Ранее Шойгу назвал последствия бесконтрольной раздачи оружия на Украине. Министр считает, что это привело к массовому разгулу преступности.