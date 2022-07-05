Стали известны подробности о находящемся в Турции российском сухогрузе

РИА Новости: Турция не задерживала российский сухогруз с зерном

Турецкая таможня не задерживала российский сухогруз с зерном, вопреки сообщениям СМИ Украины. Сейчас судно находится на якорной стоянке из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со слов члена экипажа корабля.

Сообщается, что судно было осмотрено сюрвейером, который также проверил состояние находящегося на нем груза. «При процедуре задержания судно заводится в порт под охраной, то есть конкретно под юрисдикцией охраны Турции должно было заводиться, если бы что-то действительно случилось. Задержание не проводилось», — рассказал собеседник агентства.

5 июля власти Турции начали расследование происхождения зерна на сухогрузе под российским флагом, который был задержан неподалеку от черноморского порта Карасу. Отмечается, что судно пришвартовано в гавани, оно останется там до тех пор, пока Анкара не выяснит происхождение и передвижения груза.

О том, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно, 3 июля заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.