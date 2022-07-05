Российскую пару осудят за сексуальное насилие над дочерью в течение шести лет

В Ленинградской области супруги пойдут под суд за 46 эпизодов насилия над дочерью

В Кировском районном суде Ленинградской области рассмотрят уголовное дело в отношении супругов, обвиняемых в 46 эпизодах преступления против половой неприкосновенности малолетней дочери. Об этом во вторник, 5 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, семейная пара в течение шести лет совершала сексуальное насилие в отношении пятилетней дочери жены от первого брака. Известно, что все развратные действия супруги снимали на камеру и распространяли в интернете. Кроме того, они не исполняли родительских обязанностей по воспитанию пятерых малолетних детей.

В ходе расследования сотрудники СКР изучили шестилетнюю переписку семьи и их круга общения. Известно, что пятерых детей изъяли из семьи и направили в центр помощи.

Ранее стало известно, что в Якутске суд приговорил к 16 годам лишения свободы 32-летнего педофила за совершение преступлений против половой неприкосновенности падчериц. Первый случай сексуального насилия произошел в 2016 году, когда девочкам было восемь и десять лет.