В НАТО назвали сроки присоединения Финляндии и Швеции к альянсу

Столтенберг заявил, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО займет пару месяцев

Процесс полноценного присоединения Финляндии и Швеции к НАТО будет самым быстрым в истории альянса, предварительно он может занять несколько месяцев. Такие сроки назвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, трансляция доступна на сайте Североатлантического блока.

Генсек заявил, что после подписания протоколов эти документы должны быть ратифицированы в парламентах стран-участниц альянса. «Последний раз при расширении НАТО (в 2020 году при присоединении Северной Македонии — прим. «Ленты.ру») процесс ратификации протоколов занял около 12 месяцев, примерно год. Мы надеемся, что в случае Финляндии и Швеции это произойдет быстрее, поскольку этого требует ситуация», — резюмировал Столтенберг, упомянув проблемы в переговорном процессе Хельсинки, Стокгольма и Анкары.

Вместе с тем генсек отметил, что процесс присоединения стран к военной информационной инфраструктуре альянса займет пару месяцев, и это станет самым быстрым вступлением в истории существования западного оборонного блока.

О подписании протоколов о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО стало известно 5 июля. Стокгольм и Хельсинки получили статус приглашенных стран и теперь могут участвовать в работе НАТО.