Джонсон рассказал о новых военных поставках Украине

Джонсон заявил, что Британия передаст Украине десять самоходных артиллерийских установок

В ближайшее время Великобритания передаст Украине 10 самоходных артиллерийских установок (САУ). О новых военных поставках Киеву рассказал британский премьер-министр Борис Джонсон, передает ТАСС.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, Джонсон пообещал также, что Лондон поставит украинской армии барражирующие боеприпасы. Кроме того, он выразил уверенность, что Украина сможет вернуть себе территории, находящиеся в данный момент под контролем России.

28 июня стало известно, что Киев получит еще шесть гаубиц Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов, если страны договорятся о совместной передаче этого вооружения Украине. Три единицы техники планируют направить из Германии, еще три поставят из Нидерландов.

27 июня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО обсуждают выделение дополнительной помощи украинским военным. Он пояснил, что помощь будет включать поставки оборудования для безопасной связи, для систем для борьбы против беспилотников, а также топливо.