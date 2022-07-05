Захарова оценила слова Мельника о продаже западной военной продукции на Украине

Захарова задалась вопросом о судьбе Мельника после слов о продаже оружия Запада на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слова директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадима Мельника о продаже западной военной продукции в стране. Об этом она написала в своем Telegram.

«Когда я говорю о том, что поступающее на Украину западное оружие и наемники станут частью черного рынка ЕС, киевский режим заходится в истерике. Что, интересно, они сделают с Вадимом Мельником, расстреляют во дворе, как украинского переговорщика Дениса Киреева?» — задалась она вопросом.

Ранее Вадим Мельник сообщил, что на Украине были зафиксированы факты неоднократной распродажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Он заявил, что его ведомство открыло уже около десяти уголовных дел по фактам соответствующих преступлений.