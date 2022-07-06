Бывший футболист «Арсенала» вспомнил сумасшедшую историю с Аршавиным

Эммануэль Адебайор рассказал, что Андрей Аршавин смотрел порно в перерыве матча

Бывший футболист «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор рассказал историю про российского спортсмена Андрея Аршавина, с которым выступал в составе «канониров». Об этом сообщает Sport24.

Собеседник 38-летнего экс-форварда попросил вспомнить сумасшедшую историю с участием россиянина.

«Пожалуйста! В перерыве матча в раздевалке мы как-то услышали звуки из соседнего кабинета врачей и массажистов. Такие звуки, которые характерны во время секса. Оказывается, Андрей смотрел порно на компьютере», — рассказал Адебайор.

Он подчеркнул, что российский хавбек — единственный на его памяти, кто позволял себе подобное. Адебайор добавил, что у него всегда были хорошие отношения с Аршавиным.

Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он отметился 23 голами в 105 матчах за клуб. До этого он играл за «Зенит». Адебайор известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас» и мадридский «Реал». Его последним клубом стала парагвайская «Олимпия».