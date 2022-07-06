Трое участников массовой драки в Ковдоре стали фигурантами дела о хулиганстве

СКР возбудил дело о хулиганстве в отношении троих задержанных участников драки в Ковдоре

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту массовой драки в городе Ковдор Мурманской области, его фигурантами стали трое задержанных участников конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Расследование ведется по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). В совершении преступления подозреваются мужчины 1991, 2001, 2003 годов рождения.

Следствие намерено выяснить причины конфликта и установить всех его участников. Вскоре троим фигурантам будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании им меры пресечения.

После массовой драки полиция забрала в отдел 15 человек.

Конфликт произошел в ночь на 4 июля, после того как охрана не пустила в местное кафе мужчину с несовершеннолетней подругой. Отказ сильно разозлил ее спутника, и он вернулся с несколькими приятелями, которые стали избивать двоих охранников. Те тоже вызвали подмогу. Потасовка переместилась на парковку местного торгового центра. В результате пострадали четыре человека, среди них 16-летний подросток. Двоих пришлось госпитализировать.