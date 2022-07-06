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Спорт

Стало известно о покупке военного билета одноклубником Федотова по ЦСКА

SHOT: хоккеиста ЦСКА Павла Карнаухова подозревают в покупке военного билета в 2017 году
Павел Карнаухов

Павел Карнаухов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Хоккеиста московского ЦСКА Павла Карнаухова заподозрили в покупке военного билета. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов проверяют документы игрока, так как в 2017 году он якобы купил их за 37 тысяч рублей. Произошло это, как уточняется, при участии бывшего полицейского Фарита Самигуллина.

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5 июля сообщалось, что призванный в армию вратарь сборной России Иван Федотов, бывший одноклубник Карнаухова, мог купить военный билет через Самигуллина. Федотов перевел ему деньги в банковском приложении.

Карнаухов играет за ЦСКА с 2016 года. Хоккеист — обладатель Кубка Гагарина.

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