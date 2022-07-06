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Глава Минобороны Польши оскорбил посла Украины в Берлине

Глава Минобороны Польши Блащак назвал украинского посла Мельника «полезным идиотом Кремля»
Мариуш Блащак

Мариуш Блащак. Фото: Leah Millis / Reuters

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в эфире Polskie radio оскорбил посла Украины в ФРГ Андрея Мельника и назвал его «полезным идиотом Кремля» из-за интервью, в котором тот положительно высказывался о Степане Бандере как о «борце за свободу украинского народа».

«Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», — заявил высокопоставленный военачальник. По его мнению, подобные высказывания вбивают клин в отношения Киева и Варшавы, которая на законодательном уровне признала Бандеру военным преступником.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что осенью текущего года Мельник вернется в Киев, чтобы занять новый пост. Он станет заместителем главы МИД Украины. По информации источников, Мельника «очень ценят в Киеве за его работу».

29 июня в интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу украинский дипломат признался, что посещал могилу Бандеры в Мюнхене, поскольку считает его «борцом за свободу», над которым не властны никакие законы. «Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал», — пояснил свою позицию Мельник.

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Виктория Кондратьева
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